Die Tore für Bayern machten Joshua Zirkzee (26.) und Leon Goretzka (86.), der zwischenzeitliche Ausgleich für Borussia Mönchengladbach fiel durch ein Eigentor von Benjamin Pavard (37.). Damit verpasst Gladbach wichtige Punkte im Rennen um die Champions-League-Plätze. Leverkusen kann mit einem Sieg gegen Schalke 04 (Sonntag, 18:00 Uhr) vorbeiziehen und die Borussia auf den fünften Platz verdrängen.

Top-Scorer fehlten

Bei den Bayern fehlten unter anderem Müller und Lewandowski mit Gelbsperren. Aufseiten Gladbachs musste Alessane Plea nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Freiburg aussetzen. Dafür kam Christopher Kramer in die Startelf. Außerdem kehrte Embolo nach seiner Verletzung zurück auf die Bank und schon nach zehn Spielminuten zurück auf den Rasen. Marcus Thuram war kurz nach Spielbeginn gefoult worden und musste verletzt raus.

Damit fehlten der Borussia beide Top-Scorer, trotzdem war Mönchengladbach in der ersten Halbzeit das bessere Team. Die Bilanz nach 45 Minuten: Die Fohlen gewannen mehr Zweikämpfe (57 Prozent), hatten mehr Ballbesitz (53 Prozent) und liefen mehr als die Münchener.

Patzer, Abseitstor und Eigentor

Für den Aufwand konnten sich die Fohlen in der 16. Spielminute fast belohnen. Hofmann traf, stand aber knapp im Abseits. Die Antwort der Bayern ließ nicht lange auf sich warten. In der 22. Minute tauchte Hernandez frei vor Sommer auf, aber der Gladbacher Schlussmann parierte den Schuss aus zehn Metern stark.

Wenige Minuten später schaffte es die Borussia erneut gefährlich vor das Tor der Münchener. Embolo köpfte, Neuer wehrte ab, der Nachschuss von Embolo aufs leere Tor ging daneben. Diesen und einen weiteren Fehler bestraften die Bayern im Gegenzug. Torhüter Yann Sommer spielte einen Fehlpass und so musste Zirkzee den Ball nur noch ins leere Tor schieben.

Trotz des unglücklichen Gegentreffers spielten die Mönchengladbacher weiter stark und belohnten sich schließlich - wenn auch mithilfe des Gegners. Benjamin Pavard besorgte per Eigentor den verdienten Ausgleich, nachdem Patrick Hermann eine scharfe Flanke zentral vor das Tor gebracht hatte.

Starker Start in zweite Halbzeit

Mönchengladbach startete auch in die zweite Halbzeit besser als die Münchener und kam zu mehreren guten Torchancen. In der 53 Minute setzte Embolo Hermann in Szene, der aus 15 Metern halbrechter Position abzog, aber Neuer konnte den Ball halten.

Bayerns Trainer Flick reagierte mit einem Doppelwechsel, Coman und Davies kamen für Cuisance und Hernandez ins Spiel. Nach den Wechseln kamen die Münchener zu guten Chancen, aber Pavard (64.) und Gnabry (66.) trafen nicht. Danach beruhigte sich das Spiel, gefährliche Situationen gab es lange keine. Kurz vor Schluss traf dann Leon Goretzka zum 2:1-Sieg für Bayern (86.).

Verzichten müssen die Mönchengladbacher im nächsten Spiel auf Bensebaini (Gelbsperre), der Gegner ist der VfL Wolfsburg (16.06.2020, 18:30 Uhr).