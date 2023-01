Vor drei Jahren ging es noch um die Königsklasse

Im Falle von Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen muss man dafür gar nicht so weit in den Rückspiegel schauen. Vor drei Jahren waren die beiden NRW-Vereine noch die Verfolger des Top-Trios Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig, nahmen sich vor, sogar in die Sphären der Allerbesten zu stoßen. In erster Linie ging es zwischen Gladbach und der Werkself aber darum, wer es auf Platz vier schafft - und damit in die Champions League.