Pléas Tore und Vorlagen vertreiben Gladbachs Abstiegssorgen

Dort nimmt er seit Februar nur noch Platz, wenn er nach einem Tor ausgewechselt wird. Sein Ausgleichstreffer beim 1:1 in Bielefeld am 21. Spieltag war für ihn der Wendepunkt: " Dieses Tor war wie ein Paukenschlag. Es hat mich befreit und Lust auf mehr gemacht ", sagt Pléa in der jüngsten Ausgabe der Gladbacher Vereinszeitschrift "Fohlen-Echo".

Pléa bereitet Führung im Kellerduell vor

Der Franzose hat seine Form rechtzeitig wiedergefunden und war auch in dem Spiel an einem wichtigen Treffer beteiligt, in dem sich die Borussia ihrer größten Abstiegssorgen entledigt hat.

Nach dem Remis gegen die Arminen empfingen die Gladbacher den Tabellen-16. FC Augsburg zum Kellerduell. Nur ein Punkt trennte die beiden Teams, und mit einem 3:2-Erfolg verhinderte die Borussia den Absturz in die Abstiegszone. Pléa traf zwar selbst nicht, zeigte aber defensiv wie offensiv ein starkes Spiel und glänzte als Vorbereiter der 1:0-Führung durch Kouadio Koné.

Sechs Torbeteiligungen in vier Spielen

Nach dem wegweisenden Erfolg kassierte Gladbach noch eine 0:6-Klatsche in Dortmund - bei der weder Pléa noch einer seiner Kollegen glänzen konnte -, ehe der 29-Jährige seinen Höhenflug mit sechs Torbeteiligungen in vier Spielen fortsetzte.

Beim 2:2-Unentschieden gegen Wolfsburg und dem 2:3 in Stuttgart verbuchte er ein Tor und drei Vorlagen. Bei den jüngsten 2:0-Siegen gegen Hertha und den VfL - ehe die Partie in Bochum wegen eines Bescherwurfs abgebrochen wurde - erzielte er jeweils den Führungstreffer.

Position zum Mitspielen kommt Pléa entgegen

Plea hat also maßgeblichen Anteil daran, dass Borussia Mönchengladbach vor dem 28. Spieltag nicht mehr nur einen Punkt, sondern sieben Zähler von der Abstiegszone trennen. Dass es für ihn zuletzt so gut lief, habe er auch dem Umstand zu verdanken, nicht mehr in der vordersten Stürmerposition agieren zu müssen: " Mir kommt das Mitspielen sehr entgegen. Dafür ist die Position, die ich zuletzt gespielt habe, ideal ", so Pléa.