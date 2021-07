Die Euphorie unter den Spielern von Borussia Mönchengladbach ist da. Nach zwei Jahren unter Marco Rose starteten sie am 3. Juli unter einem neuen Trainer in die Vorbereitung. Adi Hütter, der von Eintracht Frankfurt an den Niederrhein wechselte, soll Gladbach zurück ins internationale Geschäft führen. Und wenn es nach den ersten Eindrücken der Spieler geht, könnte Hütter dafür auch der richtige Mann sein.

Stindl und Kramer sind ganz angetan von Hütter