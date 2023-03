Ohne Vier - Borussia Mönchengladbach gehen die Torhüter aus

Borussia Mönchengladbach und die Torhüter - in dieser Saison ist das ein ganz spezielles Kapitel. In den bisherigen 24 Pflichtspielen standen bei den "Fohlen" bereits fünf Keeper zwischen den Pfosten.

Den Anfang machte Moritz Nicolas beim 9:1-Sieg gegen den SV Oberachern in der 1. Runde des DFB-Pokals. Es blieb der einzige Auftritt des 25-Jährigen, der aktuell an Roda JC Kerkrade ausgeliehen ist. Dann waren da noch Yann Sommer, der seit Januar beim FC Bayern München spielt, der als Ersatz verpflichtete Jonas Omlin sowie das Eigengewächs Jan Olschowsky und Tobias Sippel. So viel Rotation hat es im Gladbacher Kasten in einer Saison noch nie gegeben.