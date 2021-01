Wie die Borussia am Sonntag mitteilte, zog sich der 31-Jährige "ohne Fremdeinwirkung" einen Achillessehnenriss zu. Das habe die Untersuchung im Dortmunder Klinikum Westfalen ergeben. "Die gesamte BVB-Familie" drücke Witsel nun die Daumen für eine schnelle Genesung.

Damit dürfte Witsel für den Rest der Saison und wahrscheinlich auch für die Europameisterschaft im Sommer ausfallen. Witsel war in Leipzig nach knapp einer halben Stunde mit dem linken Fuß im Rasen hängengeblieben. Anschließend war er von Betreuern gestützt in die Kabine gebracht worden. Für ihn kam Emre Can in die Partie.