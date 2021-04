Sportlich hat Borussia Dortmund mit der Champions League nach den beiden 1:2-Niederlagen gegen Manchester City im Viertelfinale in der Spielzeit 2020/21 nichts mehr zu tun. Dennoch bleibt das Thema Königsklasse in Dortmund allgegenwärtig. Denn die direkte Qualifikation für die Champions League in der kommenden Saison ist in akuter Gefahr.