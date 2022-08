Modeste hängt im BVB-Angriff in der Luft

Doch nach 18 Minuten musste Terzic schon wieder umstellen: Für den an der Schulter verletzten Mahmoud Dahoud kam Emre Can aufs Feld. Die Gäste ließen sich von allen BVB-Personalien nicht beeindrucken. Das Team von Trainer Ole Werner stand defensiv gut geordnet und suchte immer wieder den Weg nach vorne. Jens Stage vergab die erste gute Möglichkeit per Kopf (21.). Während sich der BVB in der Vorwärtsbewegung zahlreiche Ballverluste leistete und Anthony Modeste in der Luft hing, spielte Bremen ansehnlich.