Auch dort hat sich seit dem 3:4 gegen Bochum einiges getan - und ein Stück weit auch wegen dieses Spiels. Im Sommer entschlossen sich die Verantwortlichen, die Zusammenarbeit mit Trainer Marco Rose zu beenden und Edin Terzic, der 2021 mit dem BVB Pokalsieger wurde, in das Amt zurückzuholen. Mit Haaland ist auch der Dreifachtorschütze aus dem Mai nicht mehr da - und trotzdem geht die sportliche Leistungskurve im Gegensatz zum kommenden Gegner eher nach oben.

Dortmund will den perfekten Jahresabschluss

In der Champions League hat der BVB frühzeitig das Weiterkommen gesichert, im Pokal ist der Verein ebenfalls noch vertreten und in der Liga hat Dortmund mit vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer Union Berlin ebenfalls noch Aussichten auf den ganz großen Wurf. " Wir haben in allen drei Wettbewerben den Fuß in der Tür ", sagte Terzic und gab für den Wettbewerb Bundesliga die klare Marschroute für die übrigen drei Spiele vor: " Unser großes Ziel sind neun Punkte und drei gute Spiele in sieben Tagen. "

Neben Bochum trifft der BVB am Dienstag (08.11.2022) auswärts auf den VfL Wolfsburg, drei Tage später endet das Pflichtspieljahr mit dem Borussia-Duell in Mönchengladbach. Auf die Gladbacher trifft auch Bochum am Dienstag, es folgt am Samstag (12.11.2022) die Partie beim FC Augsburg.