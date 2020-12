Für Dortmund geht es gegen Stuttgart also darum, wieder erfolgreich zu sein und den Anschluss an die Spitze zu halten. " Sie haben viel Power und Durchschlagskraft vorne. Sie sind extrem gefährlich ", sagte BVB-Trainer Lucien Favre am Donnerstag und fügte an: " Wenn man gegen sie gewinnen will, muss man eine Top-Leistung bringen ."

Haaland bleibt erstmal in Katar

Mit Erling Haaland wird einer der wichtigsten Spieler und der beste Torschütze der Dortmunder weiter fehlen. Zehn Tore hat der Norweger in acht Einsätzen in der Bundesliga bereits erzielt, in einer Trainingseinheit vor dem Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom zog er sich jedoch einen Muskelfaserriss zu und wird vermutlich in diesem Jahr nicht mehr auflaufen können. " Erste Fortschritte gibt es schon ", sagte Sportdirektor Michael Zorc, der davon ausgeht, " dass Haaland vor Weihnachten wieder in Dortmund aufschlägt und dann wieder einsatzbereit ist ."

Am Mittwoch postete der 19-Jährige ein Foto von sich auf Instagram, dass ihn in der strahlenden Sonne auf einem Rasen in Katar zeigt. In dem Wüstenstaat absolviert Haaland derzeit auf eigenen Wunsch seine Reha und bereitet sich auf sein Comeback vor. " Er ist dort von Experten umgeben, die im Austausch mit unserer medizinischen Abteilung sind ", sagte Zorc.

Startelf-Debüt für Moukoko?