Dahoud fällt bis November aus

1:0-Siege haben indes immer den Nachteil, dass man auf dem Rasen bis zum Abpfiff zittern muss, was auch Kapitän Reus Kopfschmerzen bereitet: " Vorne müssen wir kaltschnäuziger sein und das 2:0 machen. " Trotzdem war der Sieg gegen Hoffenheim dank des frühen Treffers von Reus (16. Minute) nicht nur die bis dato beste Saisonleistung (vor allem in Hälfte eins) der Dortmunder, sondern auch eine gelungene Generalprobe für den Gruppenauftakt in der Champions League am Dienstag an gleicher Stätte gegen den FC Kopenhagen.