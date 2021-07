Marco Rose leitet erstes BVB-Training

Haaland erhielt aufgrund von Länderspielabstellungen ebenso noch ein paar zusätzliche freie Tage wie Giovanni Reyna und Reinier. Der Norweger Haaland wird in der kommenden Woche in Dortmund erwartet. Die Nationalspieler sollen nach und nach im Trainingslager im Schweizer Bad Ragaz (23. bis 31. Juli) zur Mannschaft stoßen.

Reinier schafft Sprung ins brasilianische Olympia-Team

Reinier wird dem BVB vermutlich noch etwas länger fehlen. Dank der vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) kurzfristig erlaubten Kader-Aufstockung auf 22 Spieler hat er doch noch den Sprung in Brasiliens Selecao für die Sommerspiele in Tokio geschafft. Mit Brasilien trifft der 19-Jährige gleich zum Auftakt des Olympiaturniers am 22. Juli auf die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).