Am Freitag (03.01.2020) startet Borussia Dortmund in die Wintervorbereitung. Eine erneute Berg- und Talfahrt wie in der Hinrunde will und kann sich der ambitionierte Vizemeister in der Rückserie nicht mehr leisten.

"Es ist kaum zu glauben, wie viele Punkte wir dumm verloren haben. Das kostet uns so viel" , hatte Trainer Lucien Favre nach dem 1:2 bei der TSG Hoffenheim zum Jahresabschluss erklärt. Ein Spiel, das sinnbildlich für die gesamte, so wechselhafte Hinrunde stand. Ein Gegenmittel soll dabei die Verpflichtung des international umworbenen Erling Haaland von Red Bull Salzburg sein. Zugleich ist sie ein Signal an die Mitkonkurrenten um die Meisterschaft - und an das eigene Team. Denn alleine wird das 19 Jahre alte Sturmtalent die Probleme des BVB ganz bestimmt nicht lösen.