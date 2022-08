BVB-Training ohne Schulz - Modeste erstmals dabei

" Wir haben besprochen, dass er heute ein paar Themen in Berlin privater Natur für sich klärt ", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl am Rande der Einheit. Mit Schulz habe er " in den letzten Tagen täglich telefoniert, wir sind in engem Austausch". Er solle sich "in den nächsten Tagen wieder zur Mannschaft begeben ".

Die Dortmunder Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit gegen Schulz. Eine Ex-Freundin hatte Strafanzeige wegen häuslicher Gewalt gestellt. Er soll seine Ex-Freundin mehrfach misshandelt haben.