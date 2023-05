Einen "noch besseren" in der nächsten Saison

Unabhängig davon, ob die Bayern am Samstagabend zu Hause gegen Leipzig stolpern und dem BVB die Chance eröffnen, sich wieder an die Tabellenspitze zu setzen, wird die Herausforderung in Augsburg groß. Dortmund hat seit Februar auswärts nicht mehr gewonnen und vor allem gegen die Abstiegskandidaten Schalke (2:2), Stuttgart (3:3) und Bochum (1:1) wichtige Punkte im Titelrennen liegen gelassen.

Wir sind uns sicher, dass wir in der neuen Saison einen noch besseren Sebastién Haller erleben werden. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl