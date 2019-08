Teamcheck: Borussia Dortmund geht "All-In"

So lief die letzte Saison

Objektiv betrachtet, eigentlich ziemlich gut. Zweiter Platz, Champions-League-Teilnahme, begeisternder Fußball, die zweitbeste Offensive (81 Tore) und viertbeste Defensive (44 Gegentore) der Liga trug Schwarz-Gelb. Doch dass für Borussia Dortmund am Ende der Spielzeit, die die Mannschaft von Trainer Lucien Favre in über der Hälfte aller Partien an der Tabellenspitze verbrachte, nicht die vermeintlich so greifbare Deutsche Meisterschaft heraussprang, trübte letztendlich das Bild einer starken Saison.