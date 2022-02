Fürth, Hertha, Stuttgart, Gladbach und dann schon Dortmund - der BVB in einer Reihe mit vier Abstiegskandidaten. Tatsächlich handelt es sich bei Aufzählung um die Bundesligateams mit den meisten Gegentoren in der laufenden Saison. Borussia Dortmund mit Trainer Marco Rose rangiert schon auf Platz fünf in dieser Hinsicht. Für den Zweiten der Tabelle eine bemerkenswerte Position.

"Wir waren in den entscheidenden Momenten nicht da, wo wir sein müssen" , sagte Marco Rose nach dem 2:5 gegen Leverkusen. Seine Mannschaft hat in 21 Ligaspielen schon 36 Gegentore kassiert. Dafür gibt es zahlreiche Gründe.

Kapitale Fehler laden Gegner zum Toreschießen ein

Zum einen fängt sich Dortmund zu viele Treffer nach Standards des Gegners (12). Schlimmer noch: Der BVB legt seinem Gegenüber regelmäßig Tore selbst auf. Gegen Leverkusen beispielsweise Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou mit einem haarsträubendem Fehlpass am eigenen Strafraum vor dem Treffer zum 0:1.