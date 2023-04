Pokal-Viertelfinale: BVB reist nach Leipzig

Der BVB tritt am Mittwochabend (20.45 Uhr/ZDF) zum DFB-Pokal-Viertelfinale beim Titelverteidiger RB Leipzig an, es folgt das Liga-Heimspiel gegen Union Berlin am Karsamstag (15.30 Uhr). Erste Ersatzoption für den Platz neben Niklas Süle wäre Hummels.