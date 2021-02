Sportlich hätte die Woche für Borussia Dortmund kaum besser laufen können. Am Montag hatte der Verein die Verpflichtung von Trainer Marco Rose ab dem kommenden Sommer bekanntgeben können, am Mittwoch gab es den 3:2-Erfolg in der Champions League im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Sevilla und am Samstagabend den 4:0-Derbysieg bei Schalke 04. Der Abschluss dieser Woche war dann aber nicht mehr so rühmlich.

Masken, Mindestabstand - weder draußen noch im Bus

BVB-Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud veröffentlichte am Abend über Instagram ein Live-Video, auf dem zu sehen ist, wie hunderte Fans die Dortmunder im Spalier am eigenen Stadion empfangen. Draußen jubeln die Anhänger, springen dicht gedrängt an den Bus, schreien vor Freude. Im BVB-Gefährt stehen die Spieler, vorne unter anderem Marco Reus und Emre Can, an der Windschutzscheibe, lassen ihren Emotionen ebenfalls freien Lauf. Doch genau das ist in diesen Zeiten ein großes Problem.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.