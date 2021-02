BVB verliert Anschluss an den eigenen Anspruch

Der BVB droht den Anschluss an den eigenen Anspruch zu verlieren. Mit 16 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München ist Dortmund nach 20 Spieltagen in der Fußball-Bundesliga nicht mal mehr Jäger des Rekordmeisters, geschweige denn ein Titelanwärter. Trainer Edin Terzic, Nachfolger des Mitte Dezember entlassenen Lucien Favre, hat nach seinem Amtsantritt 13 von 27 möglichen Punkten geholt.

Keine Kritik an der Arbeit von Terzic

In Dortmund ist man aber von seinen Qualitäten überzeugt: " Es gibt von uns überhaupt keine Kritik an seiner Arbeit ", sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl am Sonntag dem "Kicker". " Wir sehen jeden Tag wie Edin Terzic sowohl in fachlicher als auch in emotionaler Hinsicht mit den Spielern arbeitet. Wie akribisch er dabei zu Werke geht und wie klar er Problempunkte offen und ehrlich anspricht " so Kehl weiter.

Probleme, die man offen und ehrlich ansprechen kann, gibt es beim BVB derzeit reichlich. Wörter wie "Mentalität" oder "Charakter" mögen die BVB-Profis nicht mehr hören können, doch Tatsache ist, dass sie in den vergangenen fünf Liga-Partien dreimal gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte unterlagen und gegen Abstiegskandidat Mainz zu Hause nur ein Remis holten. Punktemäßig ist das zu wenig, ob es nun an Mentalität, Charakter, Ball oder Rasen liegt.

16-Jähriger ist auffälligster Offensivspieler des BVB