Tormaschine Haaland: 25 Tore in 25 Bundesliga-Spielen

Dabei ließ die Leistung des Offensivjuwels mal wieder die eigenen Mitspieler Lobeshymnen schwingen. Kapitän Marco Reus, der am Sportschau-Mikro von einem deutlichen "Schritt nach vorne, auch für mich persönlich" sprach, betonte mit Blick auf Haaland: "Wir wissen um seine Stärke in der Tiefe. Er gibt uns viele Varianten, was einfach wichtig ist."

Die Führung durch den starken Jadon Sancho (55. Minute) bereitete Haaland mit einer Energieleistung auf dem rechten Flügel vor. Bei seinem ersten eigenen Treffer (71.) ließ der 20-Jährige gleich vier Leipziger mit einem Dribbling verdutzt stehen, lief dann nach einem Pass auf den Flügel in die perfekte Abschluss-Position in den Strafraum. Bei seinem zweiten Tor (84.) umkurvte er nach einem Pass von Reus schließlich RB-Torwart Peter Gulacsi zur Entscheidung.

Nagelsmann: "Deswegen wollten wir ihn auch"

Doch auch Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann war beeindruckt: "Er ist ein außergewöhnlicher Stürmer. Deswegen wollten wir ihn auch." Vor einem Jahr hatte auch RB Leipzig um die Gunst des damals noch beim Schwester-Klub RB Salzburg unter Vertrag stehenden Angreifers gebuhlt. Doch Haaland schlug - entgegen vieler seiner Vorgänger in Salzburg - nicht den Weg in den Osten Deutschlands ein und entschied sich für Dortmund.

In 25 Bundesliga-Spielen hat Haaland nun 25 Tore geschossen. "Das ist eine unfassbare Quote. Die Liga wird sicherlich noch Freude an ihm haben, die Gegner wohl nicht immer", staunte Nagelsmann. "Er hat richtig Qualität und ist noch sehr, sehr jung. Wahrscheinlich hat er noch Entwicklungspotenziale und wird noch besser werden."

Can geht nach Witsel-Ausfall voran

Gegen Leipzig eine Macht in den Zweikämpfen: Borussia Dortmunds Emre Can (r.).

Der BVB ist wieder da, weil die Mannschaft wieder an sich glaubt - und die Konkurrenz durchgängig patzte. Mit fünf Punkten Rückstand auf die zuletzt wackligen Bayern und nur noch drei auf den Zweiten Leipzig zählt Dortmund als Vierter wieder zu den Kandidaten, die aktiv ins Meisterschaftsrennen eingreifen können.

"Mit unserer Qualität muss das das Ziel sein. Dafür müssen wir in jedem Spiel zu 100 Prozent da sein" , sagte Emre Can. Der 26-Jährige überzeugte im zentralen Mittelfeld durch eine starke Zweikampfquote (73 Prozent) und als Bindeglied zwischen Defensive und Offensive, doch er kam nur in die Partie, weil sich Axel Witsel vermutlich schwerer an der Achillessehne verletzte. "Axel wusste sofort, es geht nicht weiter" , sagte BVB-Trainer Edin Terzic. Eine offizielle Diagnose steht noch aus.

Über Kampf und Körperlichkeit ins Spiel gefunden

Dortmund behielt auch die Oberhand gegen Leipzig, weil die oft als zu durchsetzungsschwach abgestempelte Truppe aus hochveranlagten Talenten ihren Kritikern diesmal das Gegenteil bewies. Der BVB kann auch Kampf.

Denn es sah zunächst nicht nach einem Erfolg für den Ruhrpott-Klub aus. Leipzig war in Hälfte eins wacher und dominanter, schnürte den BVB ein, aber agierte zu kompliziert im letzten Drittel. Was auch durch die disziplinierte Abwehrleistung des zweikampfstarken BVB erzwungen wurde.

Dabei erinnerten sich Dortmunds Jungspunde womöglich auch an die Worte von Routinier Mats Hummels, der zuletzt gefordert hatte, körperlich mehr dagegenzuhalten und weniger zu spielen.

Terzic: "Hatten ein großes Problem"

Dortmund-Coach Terzic analysierte nach dem Spiel auch die Mängel in den ersten 45 Minuten. "Wir hatten ein ganz großes Problem. Es gab 112 Fehlpässe von uns, davon gefühlt 110 in der ersten Halbzeit. Wir hatten kaum Ballbesitz."

Auch spielerisch überzeugend war dann aber der zweite Abschnitt der Partie. "Wir müssen vor allem die zweite Halbzeit mitnehmen in die nächsten Spiele" , sagte Haaland. Wohlwissend, dass er dann noch viel mehr Chancen bekommen wird, seine Fabelquote auszubauen.

Stand: 10.01.2021, 10:20