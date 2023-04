Julian Rijkhoff - der nächste Rohdiamant beim BVB

Rijkhoff mit starker Torquote

Intern wird Rijkhoff als einer gehandelt, der zukünftig in die Fußstapfen von Marco Reus treten könnte. Seine Spielanlage und Technik ist ähnlich, seine Torgefahr sucht in der A-Jugend-Bundesliga aktuell seinesgleichen: 15 Treffer in 15 Spielen, dazu vier Treffer im Halbfinale gegen Hertha BSC. Der 1,83 Meter große Stürmer hat eine raketenhafte Entwicklung in den zwei Jahren bei Dortmund genommen.

Aber er hat auch noch Baustellen, wie sein Trainer bei der BVB-Jugend, Mike Tullberg, betonte: "Ein großes Thema bleibt die Physis. Dort sehe ich ihn noch nicht bei den Senioren." Wie schon Ricken sagte Tullberg, dass man Geduld haben müsse. Dennoch erscheint der 18-Jährige als ein großes Versprechen für die Zukunft.