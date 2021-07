Henrikh Mkhitaryan



Mit immerhin schon 27 Jahren schloss sich 2016 der Armenier Henrikh Mkhitaryan Manchester United an und brachte dem BVB eine Ablöse in Höhe von 42 Millionen Euro ein. Nach anderthalb Jahren bei United wechselte Mkhitaryan zum FC Arsenal, der ihn wiederum nach anderthalb Jahren an die AS Rom verlieh. Im Sommer 2020 schloss sich der Mittelfeldspieler ablösefrei fest der Roma an.