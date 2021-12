Rauball half dem BVB drei Mal aus der Not

Große Verdienste erwarb sich der in Northeim am Rande des Harz geborene Rauball auch um Borussia Dortmund. Gleich dreimal verhalf er dem Revierclub aus der Not: von 1979 - als er mit 32 Jahren der bis heute jüngste Bundesliga-Präsident wurde - bis 1982, von 1984 bis 1986 und von 2004 bis heute. Vor allem sein Einsatz 2005, als er die Borussia in tragender Rolle vor der Insolvenz bewahrte, zementierte seinen Ruf als Mann für schwere Fälle. "Die Menschen in Dortmund trauten damals nichts und niemandem mehr. Aber zu Reinhard Rauball hatten sie extremes Vertrauen" , sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke mit Blick auf die schlimmste Krise der Vereinshistorie.