Es war eine beschauliche Stimmung im Dortmunder Stadion, beim großen Weihnachtssingen am Sonntagabend (15.12.2019). Am Ende enterten auch noch die BVB-Spieler die Bühne, die Stars um Marco Reus schunkelten gemeinsam mit Maskottchen Emma und 70.000 Fans zu den Klängen von "Jingle Bells".

So viel Harmonie zum Jahresausklang wäre in Dortmund noch vor drei Wochen schwer vorstellbar gewesen. Bei einer ungemütlichen Mitgliederversammlung wurde die Mannschaft mit Buhrufen empfangen. Vorausgegangen war ein Debakel beim FC Bayern und ein irritierendes 3:3 im Heimspiel gegen Schlusslicht Paderborn.

Was Lucien Favre von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke dann vor der versammelten BVB-Familie zu hören bekam, klang schwer nach Ultimatum. Favre schien bereits wie ein Trainer auf Abruf, der die Stars nicht mehr erreichte. Als beispielhaft dafür galt die auch medial groß gefahrene "Affäre" um Jadon Sancho, der vor dem Champions-League-Duell beim FC Barcelona im Hotel dem gemeinsamen Team-Frühstück fernblieb.

Systemwechsel und Aufschwung beim BVB

Für den Stimmungsumschwung sorgten dann drei Siege gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel und vor allem das schon nicht mehr erhoffte Überwintern in der Champions League, dank der Schützenhilfe der Konkurrenz. Als Grund für den sportlichen Aufschwung wurde bei vielen Beobachtern aber auch ein Systemwechsel ausgemacht: Favre stellte auf ein, was zum einen für mehr Stabilität gesorgt hat und Dortmunds schnellen Offensivkräften offenkundig mehr Freiheiten eröffnet. Vor allem Julian Brandt, neuerdings in einer zentraleren Position, bringt seine Stärken weitaus besser ein, und auch Frühstücks-Schwänzer Sancho wirbelt und trifft wieder.

Favre: "Wir sind kompakter"

In der Tat wussten zuletzt die Teams aus Düsseldorf (0:5) und Mainz (0:4) angesichts des Dortmunder Angriffswirbel kaum, wie ihnen geschah. Und Lucien Favre wird vor seinem 50. Spiel als BVB-Coach auf einmal als Dortmunder Trainer mit dem besten Punkteschnitt gefeiert: 2,14 Punkte pro Spiel, das schaffte nicht einmal Double-Trainer Jürgen Klopp. "Wir sind kompakter, wir sind besser bei der Balleroberung", sagte Favre zum Aufschwung der vergangenen Wochen, wollte dies aber nicht alleine auf die taktischen Anpassungen zurückführen: "Wir können das System schnell wieder ändern, wenn nötig."