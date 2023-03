Angesichts einer solchen Serie könnte man in Euphorie verfallen, was in Dortmund aber kein Thema zu sein scheint. " Gute erste Halbzeit, keine gute zweite Halbzeit – weitermachen und am Dienstag in Chelsea angreifen ", resümierte Nico Schlotterbeck nach dem Sieg gegen Leipzig. Klingt eher so, als sei das Team von Trainer Edin Terzic sehr fokussiert in einem Erfolgstunnel und nicht auf einer Welle unterwegs.

Wir haben gelernt, dass wir für solche Siege arbeiten müssen. BVB-Kapitän Marco Reus