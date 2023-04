DFB-Pokal: BVB-Absturz nach Rekordstart ins Jahr

Dass es bei der Borussia nicht läuft, liegt angesichts des hochkarätig besetzen Kaders nicht an einzelnen Spielern. Da trifft Torhüter Gregor Kobel, der mit einem kapitalen Fehler die Niederlage in München einleitete, genausowenig Schuld wie Brandt, der nach seinem im Spiel gegen Chelsea erlittenen Muskelfaserriss noch nicht wieder in Fahrt gekommen ist.

Dortmunder im Topspiel gegen Union unter Druck

Nach zwei enttäuschenden Vorstellungen gegen München (Auswechslung zur Halbzeit) und Leipzig (Auswechslung in der 63. Minute), in denen er weitgehend ideenlos und farblos agierte, steht Brandt allerdings ein wenig sinnbildlich für die zuletzt mangelnde Fähigkeit der Dortmunder, in Topspielen ihr ganzes Potenzial abzurufen.

Jetzt geht es darum, das sacken zu lassen, das zu verarbeiten, das abzuschütteln. BVB-Trainer Edin Terzic

Das liegt vor allem daran, dass Brandt maßgeblichen Anteil am glänzenden BVB-Start ins Jahr 2023 hatte. Mit starken Leistungen, vier Toren und zwei Vorlagen avancierte er in der Liga zum besten Torschützen Dortmunds (insgesamt 8). Als das Terzic-Team gegen die Leipziger Anfang März mit dem 2:1-Heimsieg in der Liga den zehnten Pflichtspielsieg in Serie feierte, war es nur noch einen Erfolg vom Vereinsrekord entfernt (11 Siege in der Saison 2015/16).