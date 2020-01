Der Spanier stammt aus der Gegend um Valencia, in der auch Villarreal liegt. Die Ablösesumme soll im Bereich um 25 Millionen Euro liegen. Der Marktwert des Stürmer liegt deutlich darüber. Jedoch war der 26-Jährige beim BVB zuletzt unglücklich mit seiner Rolle.

Konkurrenz durch Haaland

Gerade nach der Systemumstellung von Trainer Lucien Favre zum Ende des vergangenen Jahres kam Alcácer immer weniger zum Zuge und bekam in der Winterpause in Erling Haaland starke Konkurrenz. Der 19 Jahre alter Norweger traf bei zwei Joker-Einsätzen für Dortmunder in der Bundesliga bereits fünfmal. Ebenso oft traf Alcácer in dieser Saison bislang bei elf Einsätzen.

"Wir bedanken uns bei Paco Alcácer für seine Leistungen im Trikot des BVB und wünschen ihm für seine Zukunft Gesundheit und maximalen sportlichen Erfolg" , sagte Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc.

Der Verkaufserlös könnte der Borussia weiteren finanziellen Spielraum für die geplante Verpflichtung von Nationalspieler Emre Can eröffnen.

Stand: 30.01.2020, 18:57