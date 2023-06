Bei Borussia Dortmund heißt es aktuell wieder: Und jährlich grüßt das Murmeltier. Gemeint ist die Tatsache, dass sich der Verein wie so oft nach einem Bundesliga-Jahr darum bemühen musst, einen der Leistungsträger zu ersetzen. Mit Ousmané Dembélé, Jadon Sancho, Erling Haaland und Co. gab es in den vergangenen Jahren immer wieder dominante Spieler, die auf ihrem Leistungshöhepunkt den nächste Schritt gehen wollten. So ist es jetzt auch bei Jude Bellingham gewesen.

Für eine Grundablöse von 103 Millionen Euro wechselte der Mittelfeldspieler zu Real Madrid, durch Bonuszahlungen können nochmal 30 Prozent dieser Summe obendrauf kommen. Damit ist Bellingham der zweitteuerste Verkauf der Vereinsgeschichte, nur Dembélé hat mit 105 Millionen Euro sofort noch mehr Geld eingebracht.

Vereine wollen dem BVB ans große Geld

Solche Mittel sind Fluch und Segen zugleich - das wissen die Dortmunder, und wenn sie es vergessen haben sollten, werden sie aktuell wieder daran erinnert. Die Konkurrenz weiß, dass der BVB auf der Suche ist und dass das Klub-Konto prall gefüllt ist. Da wittern die Vereine der Spieler, an denen die Dortmunder interessiert sind, ebenfalls das ganz große Geschäft - wie es eben auch die Schwarz-Gelben machen, wenn Real, Manchester City oder der FC Barcelona um ihre Spieler buhlen.

Schon frühzeitig haben sich Sportdirektor Sebastian Kehl, Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Trainer Edin Terzic auf die Kandidaten für die Bellingham-Nachfolge festgelegt. Doch die Umsetzung gestaltet sich durchaus als problematisch. Dabei geht es nicht unbedingt darum, den jeweiligen Spieler zu überzeugen, sondern mit dem abgebenden Verein Einigkeit herzustellen. Denn bei aller Liquidität ist der BVB natürlich nicht bereit, Mondpreise für neue Spieler zu bezahlen - trotz aller Überzeugung und Handlungspflicht.

Klappt der Alvarez-Deal noch?

Edson Alvarez soll die Wunschlösung sein. Seit Wochen läuft der Poker zwischen Dortmund und dessen aktuellem Arbeitgeber Ajax Amsterdam. Laut übereinstimmenden Medienberichten schwebt dem niederländischen Spitzenklub eine Grundablöse von mindestens 45 Millionen Euro vor, der BVB soll etwa 30 bis 35 Millionen Euro zahlen wollen. Etwa die Summe, die fällig gewesen sein soll, wenn Ajax seine Wunschvorstellung nicht erhöht hätte, nachdem Bellingham mehr als 100 Millionen Euro ins Portmonee des Verhandlungspartners spülte.

Kehl und Co. haben sich bislang nicht öffentlich zu den Alvarez-Bemühungen geäußert, versuchen, ihren Wunschtransfer ohne großes Brimborium umzusetzen. Es gibt auch keine Kommentierungen zu weiteren Namen, über die berichtet wird - und davon gibt es so einige. Conor Gallagher (FC Chelsea), Felix Nmecha (VfL Wolfsburg), Morten Hjulmand (US Lecce) und Arda Güler (Fenerbahce) sind zuletzt von mehreren Medien ins Spiel gebracht worden.

Gündogan war ein Thema

Auch zwei deutsche Nationalspieler wurden bereits als Bellingham-Nachfolger gehandelt. Gerüchte um einen Versuch, Leon Goretzka vom FC Bayern zu verpflichten, sind bisher nicht konkretisiert worden. Dass Ilkay Gündogan ein Thema war, ist zuletzt aber sogar vom Spieler selbst bestätigt worden.