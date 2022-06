Kann der BVB tatsächlich zum großen Wurf ausholen und dem FC Bayern nach dessen zehnjähriger Dominanz den Rang ablaufen? Letzte Saison war das Team noch nicht stark genug - es fehlten Konstanz vor allem in der Abwehr und zuweilen Durchschlagskraft im Spiel nach vorn. Mit den beiden Nationalspielern Niklas Süle und Nico Schlotterbeck hat der BVB daher für die Innenverteidigung ganz tief ins Portemonnaie gegriffen.

Haaland wurde adäquat ersetzt

Ähnliches gilt für den Angriff, der trotz des Abgangs von Erling Haaland deutlich potenter erscheint. Sebastien Haller von Ajax Amsterdam ist als Zugang ein Spieler allererster internationaler Güte. Seine Eleganz bei gleichzeitigem Durchsetzungsvermögen wird in der Bundesliga nur schwer zu verteidigen sein.

Unterstützt werden könnte er nicht nur von den etablierten Marco Reus, Julian Brandt und Giovanni Reyna, sondern auch von einem verheißungsvollen Zugang aus Österreich: Von RB Salzburg wurde Karim Adeyemi losgeeist - der 20-Jährige gilt als eines der hoffnungsvollsten Offensivtalente Deutschlands. Zudem konnte mit Kölns Salih Özcan ein weiterer Stabilisator für das zentrale Mittelfeld gewonnen werden. Auch der 24-jährige türkische Nationalspieler dürfte in seiner Entwicklung noch lange nicht am Optimum angekommen sein.

Klubs "tun einiges für spannendes Titelrennen"

Für Jürgen Kohler sind all diese Personalien Grund genug, seinen Ex-Klub mal so richtig zu loben. "Diese Verpflichtungen werden das Team verstärken." Bei diesen Investitionen habe der BVB die Chance, "mindestens einen Titel zu holen und Bayerns Serie von zehn Meisterschaften in Folge zu brechen" .