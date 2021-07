Malen-Transfer zum BVB vor Abschluss

Der Pokalsieger aus Dortmund ist auf der Suche nach einem Ersatz für Jadon Sancho fündig geworden. Der Wechsel des niederländischen Fußball-Nationalspielers Donyell Malen in die Bundesliga ist so gut wie perfekt.

Malen soll Lücke schließen, die Sancho hinterlässt

Kehl sagte der WAZ : " Donyell Malen ist zum Medizincheck eingetroffen. Darüber hinaus sind aber noch letzte Themen zu klären. " Malen traf am Sonntag im Trainingslager in Bad Ragaz ein und soll einen Fünfjahresvertrag erhalten. Als Ablösesumme für den Offensivspieler von PSV Eindhoven sind rund 30 Millionen Euro plus Bonuszahlungen im Gespräch.

Malen soll die Lücke schließen, die Sancho hinterlässt. Der englische Jungstar wechselte für 85 Millionen Euro zu Manchester United. Kapitän Marco Reus freut sich über den neuen Mitspieler. Denn ohne Sancho gehen dem BVB " unheimliche viele Torbeteiligungen " verloren. Und die benötigen die Dortmunder, damit sich Reus seinen großen Traum vom Gewinn der deutschen Meisterschaft doch noch erfüllen kann.

Reus will Meister und Pokalsieger werden

" Wir haben große Ziele und den Kader, um deutscher Meister zu werden, Pokalsieger zu werden und in der Champions League weit zu kommen ", verkündete Reus selbstbewusst. Dafür forderte er aber " mehr Konstanz von jedem einzelnen Spieler und dem gesamten Team ".

Zwei Pokalsiege und drei Erfolge im Supercup hat Reus mit den Schwarz-Gelben bisher gefeiert. Angesichts seines fortgeschrittenen Alters läuft ihm ein bisschen die Zeit davon, sein Vertrag endet im Sommer 2023.

Stand: 25.07.2021, 16:35