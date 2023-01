"Um solche Dinge zu klären, habe ich einen Berater" , sagte der 33-Jährige im BVB-Trainingslager in Marbella (Spanien) über ein Gerücht, demzufolge Al-Nassr ihn haben will. Und räumte Zukunftsüberlegungen ein: "Natürlich schaue ich voraus, ich habe noch ein halbes Jahr Vertrag, es wäre falsch, wenn ich mir keine Gedanken machen würde."

Kein Saudi-Arabien-Dementi von Reus

Ein entschiedenes Dementi klingt anders. Und so gerät selbst das Comeback von Sébastien Haller beim BVB fast schon ein bisschen in den Hintergrund. Schließlich ist Reus bei den Schwarz-Gelben eine Institution. Und Saudi-Arabien mit der mehr als zweifelhaften Menschenrechtslage nicht nur irgendein Land zum Fußballspielen, in dem es astronomische Summen zu verdienen gibt.