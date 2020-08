"Wenn es so weiter geht, ist alles eine Option. Aber das entscheidet am Ende der Trainer" , sagte Reus am Freitag nach dem 1:1 seines Teams im Test gegen den Zweitligisten SC Paderborn. Reus hatte sich Anfang Februar beim Pokal-Aus des BVB in Bremen eine Adduktorenverletzung zugezogen.