Nach dem Aus in der Champions League gegen den FC Chelsea (1:0, 0:2) und dem ersten Punktverlust des Jahres am vergangenen Bundesliga-Spieltag im Derby gegen Schalke (2:2) benötigte Borussia Dortmund am Samstagabend ein Erfolgserlebnis. Das gelang sehr zum Leidwesen des 1. FC Köln auf eindrucksvolle Weise.

Haller glänzt mit erstem Doppelpack für Dortmund

Der 6:1-Kantersieg des BVB ist ein klares Signal Richtung Bayern München, auch wenn die Tordifferenz im Titelrennen angesichts der Offensiv-Dominanz der Bayern am Ende der Saison wohl keine Rolle spielen wird. Die Punkte werden entscheidend sein, und da hat der BVB den Serienmeister aus Bayern einmal mehr unter Druck gesetzt.

Das war ein gelungener und schöner Abend, vom Torwart bis zum Stürmer richtig gut. BVB-Trainer Edin Terzic