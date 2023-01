Kehl: "Zusätzliche Flexibilität"

"Julian ist ein intelligenter und im positiven Sinne sehr aggressiv verteidigender Spieler. Sein Profil, sein Charakter und seine Gier, den Platz unter allen Umständen als Sieger verlassen zu wollen, gefallen uns sehr" , sagte Sportdirektor Sebastian Kehl, "obendrein ist er sowohl rechts als auch links in der Vierer- sowie in der Dreierkette einsetzbar, was ihm und uns zusätzliche Flexibilität verleiht." Der BVB trifft am Sonntag (15.30 Uhr) zu Hause auf den FC Augsburg.