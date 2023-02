Es hätte alles ganz anders kommen können. Als Julian Brandt im zarten Alter von 17 Jahren in der U19 des VfL Wolfsburg für Furore sorgte, warb der FC Chelsea intensiv um die Gunst des Hochbegabten. Brandt entschied sich gegen den Lockruf des Geldes und für Bayer Leverkusen.

Am Mittwoch gegen Chelsea

Zehn Jahre später holt Brandt die Vergangenheit ein: Mit Borussia Dortmund trifft er am Mittwoch (21.00 Uhr) im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auf die Blues. Und während sich der Gegner in einer Krise befindet, ist Brandt in der Form seines Lebens.