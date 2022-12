Bellingham ragte aus einer starken englischen Mannschaft, die unglücklich im Viertelfinale an Frankreich scheiterte, heraus, schaffte es auch in die Sportschau-Elf des Turniers. Ein Sonderlob gab es auch von seinem englischen Kapitän. " Er ist ein fantastischer Spieler. Er hat alles, was es braucht Ich denke, er kann der beste Mittelfeldspieler der Welt werden ", sagte Harry Kane.

Dortmund hat das Geschehen in der Hand

So ist davon auszugehen, dass Bellingham sogar eine höhere Ablösesumme generieren wird als Dembélé, der bisher in dieser Hinsicht die Dortmunder Nummer eins ist. Zumal mit Manchester City auch ein weiterer höchst spendabler Verein den Hut in den Ring geworfen haben soll, ebenso der FC Liverpool und Real Madrid. Bellingham wird sich wohl nahezu aussuchen können, wo er in der nächsten Saison spielt.