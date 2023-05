Das ist die logische Folge aus Bellinghams Zeit in Dortmund. Als 16-Jähriger wechselte er aus Birmingham ins Ruhrgebiet, war schon Stammspieler in der zweiten englischen Liga. Schnell wurde er zu einem solchen in der Bundesliga, kurz darauf sogar Führungsspieler und Vize-Kapitän. Und in dieser Saison (fünf Tore und fünf Assists) ist er vielleicht der herausragendste Spieler in einer Mannschaft.

Lahm: Bellingham der Schlüssel zum BVB-Titel

" Er ist der Grund, warum Dortmund Meister werden kann ", betilte Philipp Lahm seine neueste Kolumne in "Die Zeit" und widmet sich der Ausnahmestellung des BVB-Teenagers. Bellingham sei " ein kompletter Mittelfeldspieler und Dortmunds wichtigster Fußballer ". Lahm stellt aber auch die These auf: " Um einmal Weltklasse zu werden, muss er aber die Bundesliga verlassen. Leider. "

So erging es dem BVB in den vergangenen Jahren schon bei so vielen Stars. Ousmane Dembele, Erling Haaland und Jadon Sancho sind nur drei Beispiele von prominenten Abgängen, die eine große Lücke in den Dortmunder Kader rissen, aber die Kasse mächtig klingeln ließen. Ähnlich wird es auch bei Bellingham sein, dessen Ablöse jenseits der 100 Millionen Euro liegen dürfte. Und wieder wird die Frage sein: Wie wird der BVB ihn ersetzen?

Terzic und Bellingham sprechen nur über die Meisterschaft

Eine Antwort gibt es noch nicht, Kandidaten werden reihenweise genannt. Die Verantwortlichen des Vereins sind jedoch erprobt darin, Alternativen zu schaffen und mit ihnen weiter erfolgreich zu sein. So kann sich der sportliche Bereich voll auf die Ziele in dieser Saison konzentrieren.

Jetzt will der BVB mit Bellingham erfolgreich sein und nach 2012 wieder den Ligatitel werden. " Jude kommt jeden Tag hierhin und gibt alles dafür, um am Ende Deutscher Meister zu werden ", sagte BVB-Trainer Edin Terzic. " Ich habe noch nie von ihm gehört, dass er sich mit einem neuen Verein beschäftigt. Das einzige Thema, das ich mit Jude habe, ist, wie wir ihn besser machen und als Mannschaft besser werden können. Und wie wir am Ende der Saison was Schönes in der Hand haben. "

Bellingham muss sich zügeln

Dafür braucht das Team seinen Mittelfeld-Dominator in Bestform. Dazu gehört auch, sich zu fokussieren und nicht alles auf einmal zu wollen. Genau das ist nämlich ein Problem bei Bellingham, der oft auch etwas übermotiviert agiert.