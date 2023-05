BVB bangt um Bellingham: "Ein dickes Fragezeichen"

"Ich habe ein Problem damit, uns eine Auswärtsschwäche anzudichten ", sagte Terzic dennoch: " Es gab in den Spielen immer verschiedene Gründe. Wir wissen aber, dass wir für unser großes Ziel sechs Punkte brauchen, und da gehört ein Sieg in Augsburg dazu. Wir werden uns sehr gewissenhaft vorbereiten." In Augsburg erwartet Terzic einen "sehr, sehr unangenehmen Gegner", der gerade im eigenen Stadion gegen größere Mannschaften meist überzeuge: "Das sind die Spiele, die ihnen sehr gut liegen."