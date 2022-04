Reyna wechselte im Sommer 2019 von New York City FC nach Dortmund. Sein Bundesliga-Debüt feierte er am 18. Januar 2020 im Alter von 17 Jahren beim 5:3-Sieg in Augsburg.

Giovanni Reyna musste gegen Gladbach verletzt ausgewechselt werden

Das Spiel beim VfB Stuttgart war für den Mittelfeldspieler der erst zehnte Bundesliga-Einsatz in der laufenden Saison. Reyna hatte Anfang Februar nach monatelangen muskulären Problemen sein Comeback gegen Bayer Leverkusen gegeben. Am 20. Februar stand er gegen Borussia Mönchengladbach dann erstmals seit August 2021 wieder in der Startelf des Bundesligisten, musste aber bereits in der 30. Minute verletzt ausgewechselt werden. Nun droht ihm der nächste Ausfall. Details zur Verletzung sind noch nicht bekannt.

Auch Hummels und Dahoud verletzt

Zwar sicherte der für Reyna eingewechselte Julian Brandt mit einem Doppelpack den wichtigen Dortmunder Sieg in Stuttgart. Allerdings mussten neben Reyna auch die Dortmunder Mahmoud Dahoud (Schulterverletzung) und Mats Hummels (Oberschenkelprobleme) in Stuttgart verletzt ausgewechselt werden.

Insgesamt mehr als 2.000 Ausfalltage waren in dieser Saison beim BVB gezählt worden. Ein Ende ist nicht in Sicht, denn auch Donyell Malen hatte sich vor dem Spiel bereits mit Muskelproblemen abgemeldet.

Die vielen Muskelverletzungen sind aber nicht der Grund, weswegen der Fußball-Bundesligist und Physiotherapeut Thomas Zetzmann am Saisonende getrennte Wege gehen werden. "Er ist unglaublich beliebt im Klub und geht aus privaten Gründen" , bekräftigte Rose.