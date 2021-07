Borussia Dortmund "klarer Verfechter" der 50+1-Regel

"Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion rund um die vorläufige rechtliche Einschätzung des Bundeskartellamts und mit Blick auf die Historie des BVB sind wir ein klarer Verfechter der 50+1-Regel" , wurde Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke einen Tag vor der am Mittwoch in Frankfurt/Main stattfindenden außerordentlichen Mitgliederversammlung der DFL in einer Vereinsmitteilung zitiert.