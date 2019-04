Nur vier Minuten später gab es eine folgenschwere Unterbrechung am Mittelkreis. Schiedsrichter Felix Zwayer hatte ein Signal des Videoschiedsrichters erhalten und überprüfte am Bildschirm eine Szene im BVB-Strafraum. Dort hatte Breel Embolo kurz zuvor den Dortmunder Julian Weigl aus kurzer Distanz an den nicht angelegten Arm geschossen. Zwayer zeigte nach Ansicht der Bilder sofort auf den Punkt, und Daniel Caligiuri verwandelte sicher zum Ausgleich.

Dortmund dezimiert sich mit Fouls an Serdar

Dass magere 20 Prozent Ballbesitz völlig irrelevant sind, wenn man diese effizient zu nutzen weiß, demonstrierten die Königsblauen zehn Minuten später. Salif Sané stieg nach einer Ecke am höchsten und traf per Kopf zur Schalker Führung.

Die zweite Spielhälfte entwickelte sich für den BVB dann mit zwei Roten Karten und einem weiteren Gegentreffer nach einer Standardsituation zum Fiasko. Zunächst flog Marco Reus vom Platz (60. Minute), nachdem er von hinten in Suat Serdar hineingegrätscht war. Zwei Minuten darauf legte sich Caligiuri den Ball zurecht - dieses Mal nicht in elf, sondern 30 Metern Entfernung vom BVB-Kasten. Die Distanz minderte seine Treffsicherheit nicht, sein Freistoß landete im Winkel.

Die Hoffnungen auf einen Dortmunder Kraftakt in Unterzahl erhielten drei Minuten später den nächsten Dämpfer. Wieder war es Serdar, der von einem BVB-Spieler von hinten abgegrätscht wurde, und dieses Mal war es Marius Wolf, der dafür Rot sah. Mit zwei Mann mehr auf dem Feld kassierten die Schalker zwar noch den 2:3-Anschlusstreffer durch Axel Witsel, aber Embolo sorgte mit seinem Treffer von der Strafraumgrenze für die Entscheidung.