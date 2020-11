Der 1. FC Köln kann am Samstag einen Rekord aufstellen, auch wenn die Köner darauf gerne verzichten würden. Gewinnt der FC nicht bei Borussia Dortmund, wäre es das 19. Bundesliga-Spiel in Folge ohne Sieg. So viele Spiele nacheinander hat in der FC -Historie noch keine Mannschaft nicht gewonnen. Die bisherige "Bestmarke" von 18 sieglosen Spielen in Folgen haben die Kölner mit dem 1:2 gegen Union Berlin am vergangenen Sonntag bereits eingestellt.

Die Folge: Der FC steht mit nur drei Punkten aus den ersten acht Saisonspielen auf dem vorletzten Tabellenplatz - punktgleich mit dem FC Schalke 04, der die deutlich schlechtere Torbilanz hat. Trainer Markus Gisdol steht mittlerweile in der Kritik. Präsident Werner Wolf hatte zuletzte betont, dass es für niemanden eine Job-Garantie gebe. Gisdol geht gelassen mit der Situation um: "Das muss man als Bundesligatrainer aushalten können. Das ist Teil des Jobs, da gibt es nichts zu klagen" , sagt er am Donnerstag.