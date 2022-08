Der ist aber wohl nur noch Formsache. Wegen seines fast sicheren Wechsels zum Vizemeister steht Modeste am Sonntag im ersten Liga-Spiel gegen Schalke schon nicht mehr im Kader des 1. FC Köln. " Wir haben auf Wunsch von Tony Modeste hin heute Mittag mit dem BVB mündlich eine grundsätzliche Einigung über seinen Wechsel zum BVB erzielt ", sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller.

Wieder erfolgreich, wieder weg

" Die Bestätigung des Transfers soll nach dem Medizincheck erfolgen, der für den morgigen Tag geplant ist. Aus diesem Grund haben wir gemeinsam entschieden, dass Tony heute nicht im Kader stehen wird, obwohl es von Tony das klare Signal gab, spielen zu wollen ", so Keller weiter.

In der vergangenen Saison hatte Modeste die Kölner mit 20 Saisontoren nahezu im Alleingang in die Conference League geschossen. Es ist das zweite Mal, dass er den FC nach einer erfolgreichen Saison verlässt. 2017 ging er für 35 Millionen Euro nach 25 Treffern nach China zu Tianjin. Jetzt spielt Modeste - so die letzten Hürden noch genommen werden - mit dem BVB in der Champions League.