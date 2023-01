Für Haller und Co. geht es am Sonntag der kommenden Woche wieder in der Bundesliga weiter. Zum Auftakt nach der Winterpause treffen die Dortmunder im Heimspiel auf den FC Augsburg (15.30 Uhr). In der Tabelle steht der BVB mit 25 Punkten nur auf dem sechsten Platz.

Video starten, abbrechen mit Escape BVB-Profi Sébastien Haller fiebert seinem Comeback entgegen Sportschau. . 01:24 Min. . Verfügbar bis 09.01.2024. ARD.

Quelle: red/sid