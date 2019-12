BVB nun mit zwei Heimspielen

Die "allgemeine Situation" hat sich mit dem Erfolgserlebnis einstweilen entspannt, ist aber sicher anfällig für weitere Rückschläge. Ob der "Dreier" in Berlin im Fanlager der Borussia alle Kritiker am Trainer zum Verstummen bringt, darf bezweifelt werden, aber von Vereinsseite erhält Favre wohl vorerst Rückendeckung. Da heißt es am Sonntag im Nachbericht auf der BVB-Homepage: " Nun hat er eine komplette Trainingswoche, um seine Mannschaft mit einem vielleicht zukunftsfähigen System vertrauter zu machen. "

Dass der BVB nun zwei Heimspiele vor der Brust hat - in der Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf (07.12.2019) und in der Champions League drei Tage später gegen Slavia Prag - dürfte zusätzlich Mut machen. Immerhin hat der Verein in dieser Spielzeit vor eigenem Publikum noch keine Niederlage kassiert.

Stand: 01.12.2019, 13:56