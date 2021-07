Die Renditen, die der Verein aktuell und in der Vergangenheit erzielt hat, sind der Grund dafür, dass der BVB überhaupt noch die Wahl hat, ob er ein Angebot für Haaland ablehnen oder annehmen möchte. Bei Sancho macht Dortmund (der Transfer wurde bislang nur angekündigt, noch nicht vollzogen) ein Plus von 77 Millionen Euro. 2017 bezahlten die Borussen etwa acht Millionen Euro an Manchester City, jetzt überweist ManUnited 85 Millionen Euro. Doch das war nicht das beste Geschäft der Dortmunder.

Dembélé bisher der lohnenswerteste Transer

An der Spitze der renditereichsten Transfers steht Ousmane Dembélé. Er kam 2016 für 15 Millionen Euro von Stade Rennes und ging ein Jahr später für 135 Millionen Euro zum FC Barcelona. Auch Christian Pulisic (ablösefrei verpflichtet und für 64 Millionen Euro an Chelsea verkauft) und Pierre-Emerick Aubameyang (kostete 13 Millionen Euro und brachte bei seinem Wechsel zu Arsenal London 63 Millionen Euro ein) sind herausragende Beispiele für gute Transfers.

Haaland würde all diese Spieler bei einem Wechsel in diesem Sommer jedoch noch überflügeln. 20 Millionen Euro bezahlte Dortmund für den heute 20-Jährigen, der im Januar 2020 von RB Salzburg ins Ruhrgebiet wechselte. Diesen Sommer könnte er eine Einnahme von 175 Millionen Euro bringen. 155 Millionen Euro Rendite in eineinhalb Jahren sind eine große Versuchung.

Stand: 14.07.2021, 09:47