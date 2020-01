Der Wechsel von Emre Can zu Borussia Dortmund ist endgültig perfekt. Wie der Bundesligist am Freitag (31.01.2020) bestätigte, wird der 26-Jährige von Juventus Turin zunächst bis zum Saisonende ausgeliehen. Danach soll der Nationalspieler fest verpflichtet werden. Die Rede ist von einem Vertrag bis 2024. Dem Vernehmen nach wird dann eine Ablöse inklusive Bonuszahlungen in Höhe von 25 Millionen Euro fällig.

Can gilt als Allroundspieler im defensiven Bereich. Bei seinem neuen Verein soll er vor allem den Abwehrverbund stärken, der in den vergangenen Wochen und auch im alten Jahr immer wieder Schwächen zeigte. Zwar kehrt Dan-Axel Zagadou nach überstandenem Faserriss in der Wade zurück in den Kader, dennoch hat der BVB gerade im hinteren Bereich noch Personalbedarf.