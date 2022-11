Die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund legten die Latte extrem hoch. Die Rückkehr auf die Trainerbank von Edin Terzic, der den BVB 2021 zum Titel im DFB-Pokal geführt hatte und dann technischer Direktor wurde, wurde derart heroisch inszeniert, dass es zweifellos der Start einer großen Erfolgsgeschichte sein müsste.

Emotionale Vorschusslorbeeren

Terzic musste 2021 als gefeierter Held für Marco Rose, der schon Monate vor dem Pokalgewinn verpflichtet wurde, weichen. Im Sommer dieses Jahres lag sich Terzic dann in einem vom BVB publizierten Video mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Sebastian Kehl nahezu in den Armen, richtete dann noch heldenhafte Worte an die Fans.

Rund ein halbes Jahr ist das her, aber von der damaligen Euphorie ist nicht allzu viel geblieben. Ein Blick auf die nackten Ergebnisse: nur Rang sechs in der Bundesliga, dafür aber die Achtelfinals im DFB-Pokal und in der Champions League erreicht. Weil aber vor allem das Wie über weite Phasen für Enttäuschung sorgte, suchen viele vergeblich nach einem Terzic-Effekt. Vor allem nach einem positiven. Es stellt sich die Frage: Wo ist er eigentlich? Die Antwort vorweg: Es gibt ihn - aber nicht unbedingt auf dem Platz.

Keine Steigerung im Vergleich zu Rose - im Gegenteil

In der Nach-Jürgen-Klopp-Ära gehört die aktuelle Terzic-Amtszeit zu den schwächeren Perioden beim BVB. 1,74 Punkte holte Dortmund durchschnittlich in den bisher 23 Pflichtspielen, vier der sechs vorigen Klopp-Nachfolger hatten eine bessere Ausbeute - auch Terzic selbst in der Zeit von Dezember 2020 bis Juni 2021 (2,0 Punkte). Und auch Rose (mittlerweile bei RB Leipzig), der mit einem Schnitt von 1,85 Zählern recht ruckartig aus seinem Trainerstuhl gezerrt wurde nach nur einem Jahr.

" Marco Rose ist ein toller Trainer, wir haben uns aber gemeinsam entschieden, getrennte Wege zu gehen, weil einige Sachen im Wege standen und er irgendwie nie richtig ankam ", erklärte Watzke zuletzt bei "Bild TV". " Irgendwas war da, was nicht richtig stimmte. Wir wissen es selbst nicht genau ."

Tuchel und Favre konnten Watzke nicht für sich gewinnen

Es waren Worte, die auch die Situation um Thomas Tuchel und Lucien Favre beschreiben könnten. Irgendwas war da, was nicht richtig stimmte. Tuchel wurde mit dem BVB ebenfalls Pokalsieger, ist mit 2,12 Zählern bester Trainer-Punktesammler der Vereinsgeschichte. Doch das Knirschen zwischen ihm und der Chefetage war vehementer als die gemeinsame Freude über Erfolge. So war es auch bei Favre (2,01 Punkte im Schnitt), dessen störrische und introvertierte Art gerade bei Watzke offenbar auf wenig Gegenliebe stieß.

Der BVB-Patron betont nach wie vor gerne, wie innig seine Freundschaft zu Klopp, der Dortmund unter anderem zweimal zur Meisterschaft geführt hatte, ist. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass er den Wunsch hegt, einen Trainer zu finden, der eine ähnliche Ära prägen wird wie der heutige Liverpool-Coach.

"Echte Liebe" nur bei Klopp und Terzic?

Mit Terzic will er den gefunden haben. Denn obwohl gerade Tuchel (hatte wie Klopp seine Trainer-Anfänge in Mainz) und Rose (mit Klopp befreundet und ähnlich emotional) ziemlich viele klopp'sche Elemente mitbrachten, sieht Watzke nun bei Terzic die Verbindungen, die er so lange gesucht hatte. " Jürgen Klopp hat sich dem Klub sieben Jahre voll und ganz verschrieben. Ich sehe da Parallelen zu Edin, der sich auch total auf den Klub fokussiert ", sagte Watzke.

In dieser Aussage steckt so viel. In erster Linie der unterschwellige Vorwurf, allen Trainern, die zwischen Klopp und Terzic beim BVB waren, habe es ein Stück weit an Identifikation mit dem Verein gefehlt. Der Jetzt- und der Ex-Coach seien die Benchmark in Sachen " Echte Liebe ", dem Slogan des BVB - und deswegen schlägt Watzkes Herz jetzt eben auch für Terzic.

