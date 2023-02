Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Beim 2:0 gegen Werder Bremen wurde er ein weiteres Mal in der Schlussphase eingewechselt, ehe er am vergangenen Wochenende gegen Hertha (4:1) nicht zum Einsatz kam. Am Montag wurde dann das Sommer-Aus für Dahoud öffentlich: " Ich hatte in der vergangenen Woche ein sehr offenes und ehrliches Gespräch mit Mo. Ich habe ihm mitgeteilt, dass wir seinen Vertrag im Sommer nicht verlängern werden ", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl laut "Bild"-Zeitung.

Ich möchte auf jeden Fall in einer der Top-Ligen auf hohem Niveau spielen. Mahmoud Dahoud bei Sport1

Trainer Edin Terzic, mit dem Dahoud 2021 als Startelfspieler den DFB -Pokalsieg feierte, wird es vermutlich auch nach dem Abgang Dahouds im Mittelfeld nicht an technisch versierten Passgebern mangeln. Für Dahoud beginnt nun in einem guten Fußballalter die Suche nach einem neuen Arbeitgeber. " Ich möchte auf jeden Fall in einer der Top-Ligen auf hohem Niveau spielen ", sagte der 27-Jährige bei Sport1.

Ausländische Klubs sollen Interesse an Dahoud haben

Interesse an einer Verpflichtung sollen laut Sport1 bereits Klubs aus Italien, Spanien und England bekundet haben. Man darf aber getrost davon ausgehen, dass auch in der Bundesliga der eine oder andere Sportchef hellhörig wird, wenn ein Spieler mit den Qualitäten Dahouds ablösefrei zu haben ist.